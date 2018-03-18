В Кукморе в день выборов Президента России провожают зиму

(Кукмор, 18 марта, «Татар-информ», «Трудовая слава»). Одновременно два значимых события: выборы Президента России и народные гуляния «Проводы зимы» прошли сегодня в Кукморе.
По традиции праздник состоялся на площади перед Парком Победы. С десяти утра зазывали на праздник звонкоголосые работники районного Дома культуры.
Развлекательная программа сопровождалась выступлениями творческих коллективов, вокальных ансамблей, самодеятельных артистов. Желающие могли принять участие в спортивных состязаниях и конкурсах.
«Несмотря на погоду пришли на праздник всей семьей. Видимо, зиме у нас понравилось. Настроение у нас хорошее. Перед мероприятием сходили на свой избирательный участок и проголосовали. Я думаю так: сначала будущее страны, а потом – личные дела», – рассказала пришедшая на мероприятие жительница Кукмора.