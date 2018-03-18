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В Кукморе в день выборов Президента России провожают зиму

18 марта 2018, 15:34

Традиционный праздник прошел на площади перед Парком Победы.
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(Кукмор, 18 марта, «Татар-информ», «Трудовая слава»). Одновременно два значимых события: выборы Президента России и народные гуляния «Проводы зимы» прошли сегодня в Кукморе.

По традиции праздник состоялся на площади перед Парком Победы. С десяти утра зазывали на праздник звонкоголосые работники районного Дома культуры.

Развлекательная программа сопровождалась выступлениями творческих коллективов, вокальных ансамблей, самодеятельных артистов. Желающие могли принять участие в спортивных состязаниях и конкурсах.

«Несмотря на погоду пришли на праздник всей семьей. Видимо, зиме у нас понравилось. Настроение у нас хорошее. Перед мероприятием сходили на свой избирательный участок и проголосовали. Я думаю так: сначала будущее страны, а потом – личные дела», – рассказала пришедшая на мероприятие жительница Кукмора.

 

 


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