Более 45 тыс. россиян проголосовали за рубежом на выборах Президента РФ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Более 45 тыс. россиян, находящихся за пределами страны, уже проголосовали на выборах Президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Андрея Нестеренко.

Представитель МИД выразил уверенность в том, что количество проголосовавших к моменту окончания выборов существенно вырастет. По словам Нестеренко, Министерство иностранных дел направило в избирательные комиссии за границей более 100 дипломатов.

Всего за пределами России на территории 145 стран открыт 401 избирательный участок.

Ранее председатель территориальной избирательной комиссии по организации голосования за пределами России Василий Волков отмечал, что ожидает высокую явку среди россиян, пребывающих за пределами страны.