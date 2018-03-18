В Набережных Челнах прошли «Большие семейные игры»

(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ», «Челнинские известия»). В день выборов Президента России в школе №50 Набережных Челнов прошел спортивный праздник в рамках республиканских «Больших семейных игр».

Ученики начальных классов вместе со своими родителями пришли в школу, чтобы выяснить, кто из них самый быстрый и ловкий. В соревнованиях приняли участие 20 семей: мамы, папы и их дети.

«Мы много внимания уделяем спорту, катаемся на лыжах, летом – на велосипедах. Поэтому захотели принять участие в этих соревнованиях», – поделилась Ирина Хасанова, участница игр. Вместе с мужем Русланом и сыном Каримом они считают, что проводить свои выходные нужно активно.

Все участники соревнований получили кубки и дипломы.