Доктор политических наук Большаков назвал наилучший формат дебатов кандидатов в Президенты РФ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при К(П)ФУ, доктор политических наук Андрей Большаков в информационно-экспертном центре Общественной палаты Республики Татарстан назвал наиболее выгодный формат дебатов кандидатов в Президенты Российской Федерации.

Большаков отметил, что наилучшим решением стали бы дебаты в формате дуэли.

«Не стоит собирать всех кандидатов в одной аудитории. Оптимальны дискуссии один на один: в таком случае кандидаты в Президенты могут и поспорить, и рассказать о себе, и выразить точку зрения. До этого мы, видимо, пока не доросли. Когда одновременно спорят семь человек, это превращается в шум. Нельзя выбирать Президента только исходя из того, у кого громче голос», – подчеркнул политолог.

Доктор политических наук также добавил, что из дебатов нынешней избирательной компании зрители не смогли получить информацию о кандидатах в достаточном количестве.

«Дебаты – это публичная история, а все, что делается публично, всегда критикуется. Избиратель мог получить элементарную информацию из дебатов, но не более того. Больше зрители запоминают выливание воды, нецензурную брань – все это наверняка отрепетировано политтехнологами. Диалога и предоставления избирателю наиболее полной информации мы пока не достигли: видимо, это будет полем деятельности для ЦИК в следующей кампании по выборам Президента страны», – предположил заведующий кафедрой конфликтологии КФУ.

