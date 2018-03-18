Для жителей Елабуги и гостей провели бесплатную экскурсию по музейному кварталу

(Елабуга, 18 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня Елабужский музей-заповедник запустил новый проект – авторскую экскурсию по историческому музейному кварталу Елабуги. По старинным улицам города экскурсию провел автор проекта — заведующий краеведческим отделом Андрей Иванов.
Несмотря на непрекращающиеся метель и мороз, на экскурсию пришли более 50 человек. Кто-то пришел со всей семьей, кто с друзьями и коллегами, а некоторые случайно присоединились к увлекательной процессии. В течение полутора часов Андрей Иванов рассказал о любопытных фактах и легендах, связанных с историей города, о купеческих домах XIX века, расположенных на улицах Казанская, Спасская, Большая Покровская и Гассара.