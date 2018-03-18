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Культура

Для жителей Елабуги и гостей провели бесплатную экскурсию по музейному кварталу

18 марта 2018, 22:24

Любопытные факты из истории города и купеческих домов пришли послушать более 50 человек.

(Елабуга, 18 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня Елабужский музей-заповедник запустил новый проект – авторскую экскурсию по историческому музейному кварталу Елабуги. По старинным улицам города экскурсию провел автор проекта — заведующий краеведческим отделом Андрей Иванов.

Несмотря на непрекращающиеся метель и мороз, на экскурсию пришли более 50 человек. Кто-то пришел со всей семьей, кто с друзьями и коллегами, а некоторые случайно присоединились к увлекательной процессии. В течение полутора часов Андрей Иванов рассказал о любопытных фактах и легендах, связанных с историей города, о купеческих домах XIX века, расположенных на улицах Казанская, Спасская, Большая Покровская и Гассара.
 


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