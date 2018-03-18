(18 марта, Чистополь, «Татар-информ», «Чистопольские известия», Гузель Гумерова). В Чистополе проголосовала 90-летняя Лидия Думаева.

Вдова участника Великой Отечественной войны самостоятельно передвигаться не может, поэтому выбор свой делает дома. Ей помогли члены участковой избирательной комиссии Чистополя.

Общий трудовой стаж Лидии Ивановны – 34 года. 17 из них она проработала в сфере торговли, остальную часть – агрономом. Супруг умер 20 лет назад. Сегодня долгожительница Лидия Думаева живет вместе со своей снохой.

«В каком бы возрасте мы не были, участвовать в выборах нужно. Хочется, чтобы впереди у подрастающего поколения – наших внуков, правнуков, было достойное будущее, за это я и отдала свой голос», – рассказала Лидия Ивановна.

Поздравить долгожительницу с юбилеем приехали глава района Дмитрий Иванов и член Совета Федерации Федерального собрания РФ Ильдус Ахметзянов. Они вручили юбилярше поздравительную открытку, букет цветов и подарок.