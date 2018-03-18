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Политолог КФУ: Ярмарки на выборах Президента не бьют по патриотизму избирателей

18 марта 2018, 15:33 , Фото: Салават Камалетдинов

Политолог КФУ: Ярмарки на выборах Президента не бьют по патриотизму избирателей Андрей Большаков заявил, что не видит ничего плохого в организации сельскохозяйственных ярмарок при избирательных участках.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В сельскохозяйственных ярмарках при избирательных участках в России нет ничего плохого, считает доктор политических наук, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ, Андрей Большаков. Об этом политолог заявил в информационно-экспертном центре Общественной палаты Республики Татарстан.

Большаков назвал организацию ярмарок шагом властей к увеличению явки на выборах. «При подобных вещах — привлечении звезд эстрады или возможности купить продукты по сниженной цене — властей всегда будут обвинять в отсутствии патриотизма. Но согласно социологическим опросам, многие россияне приняли решение участвовать в выборах заранее. При этом они вряд ли ориентировались на информацию о дешевых продуктах питания. В том, что люди по сниженной цене могут приобрести продукцию, нет ничего плохого, поскольку уровень дохода некоторых граждан недостаточен. По патриотизму это, думаю, не бьет», — заявил Большаков.


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