Политолог КФУ: Ярмарки на выборах Президента не бьют по патриотизму избирателей

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В сельскохозяйственных ярмарках при избирательных участках в России нет ничего плохого, считает доктор политических наук, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ, Андрей Большаков. Об этом политолог заявил в информационно-экспертном центре Общественной палаты Республики Татарстан.

Большаков назвал организацию ярмарок шагом властей к увеличению явки на выборах. «При подобных вещах — привлечении звезд эстрады или возможности купить продукты по сниженной цене — властей всегда будут обвинять в отсутствии патриотизма. Но согласно социологическим опросам, многие россияне приняли решение участвовать в выборах заранее. При этом они вряд ли ориентировались на информацию о дешевых продуктах питания. В том, что люди по сниженной цене могут приобрести продукцию, нет ничего плохого, поскольку уровень дохода некоторых граждан недостаточен. По патриотизму это, думаю, не бьет», — заявил Большаков.