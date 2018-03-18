В Бавлах электронно проголосовал депутат Госсовета

(Казань, «Татар-информ», 18 марта, «Слава труду», Индира Сайфуллина). На выборах свой голос сегодня отдал депутат Государственного Совета Республики Татарстан Леонид Якунин на избирательном участке в школе №2 города Бавлы.

«Я приехал в Бавлы посмотреть, как проходят выборы. Я написал заявление в Казани, что буду голосовать в Бавлах», – поделился Леонид Якунин.

Он рассказал, что при откреплении никаких проблем не возникало, а сам процесс прошел быстро.

«Мне самому было интересно узнать, с какими именно проблемами люди могут сталкиваться, когда открепляются и голосуют не по месту жительства. Оказывается, никаких проблем нет», – отметил депутат.



Так как участок оснащён оборудованием для электронного голосования, он отдал свой голос электронным способом.