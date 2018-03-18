Роман Шайхутдинов пожелал верхнеуслонцам сделать правильный выбор

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Вице-премьер – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов посетил несколько избирательных участков Верхнеуслонского района Татарстана, где пожелал местным жителям сделать правильный выбор. Об этом пишет местная газета «Волжская новь».

Также министр выразил надежду на то, что день выборов пройдет спокойно и без каких-либо технических сбоев.

Кроме того, в Верхнеуслонской гимназии Роман Шайхутдинов встретился с наблюдателями из стран СНГ, в частности, из Казахстана. В разговоре с ними он заметил, что сам проголосовал в Казани и лично убедился, что все средства видеонаблюдения работают безотказно. «Наше министерство отвечает за бесперебойное функционирование всех систем связи», – пояснил глава Минсвязи РТ.