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Происшествия

В аварии в Черемшанском районе пострадали четыре человека

18 марта 2018, 15:13

Среди пострадавших в аварии двое детей.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В аварии в Черемшанском районе пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы ДТП.

Два легковых автомобиля столкнулись в 11.56 у населенного пункта Саминовка.

«В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали четыре человека, из них двое детей в возрасте двух и пяти лет. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в Альметьевскую медицинскую санитарную часть», – сообщила ИА «татар-информ» пресс-секретарь Минздрава РТ Айгуль Салимзянова.


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