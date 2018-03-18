(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В аварии в Черемшанском районе пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы ДТП.
Два легковых автомобиля столкнулись в 11.56 у населенного пункта Саминовка.
«В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали четыре человека, из них двое детей в возрасте двух и пяти лет. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в Альметьевскую медицинскую санитарную часть», – сообщила ИА «татар-информ» пресс-секретарь Минздрава РТ Айгуль Салимзянова.