Наблюдатель из ФРГ: Впечатлен высоким уровнем организации выборов в РТ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстанские власти профессионально и впечатляюще подошли к организации выборов Президента России, уверен международный наблюдатель из Германии Штефан Койтер.

Он отметил, что впервые присутствует в качестве международного наблюдателя на выборах в России.

«Я впечатлен очень высоким уровнем организации этих выборов и тем, как профессионально здесь к этому подошли. Мы объехали всю Казань, и нас приятно удивило то, как все организовано», – заявил журналистам немецкий наблюдатель.

Вместе с коллегами из Нидерландов и Израиля Койтер начал работать на участках с самого утра и закончит наблюдение только после окончания подсчета голосов.

Он добавил, что самое важное для него – чтобы выборы были свободными и равными для всех и каждый мог прийти на участок, зарегистрироваться и проголосовать. Нынешние выборы обладают всеми этими качествами, уверен Койтер.

«Важно, что на избирательных участках нет рекламы кого-либо из кандидатов, поэтому каждый человек принимает решение самостоятельно», – подчеркнул международный наблюдатель из ФРГ.