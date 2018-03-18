(Лениногорск, 18 марта, «Татар-информ», «Заман сулыш»). Жители лениногорского дома престарелых принимают участие в выборах Президента России.

Обитатели лениногорского дома престарелых рады тому, что им предоставлена возможность проголосовать в стенах учреждения.

«Нас с вечера предупредили, рассказали, что все желающие могут проголосовать в здании Дома престарелых. Это очень удобно, не надо никуда ездить, пользоваться транспортом. Я участвую в выборах каждый раз. И в этот раз отдала свой голос за одного из кандидатов в Президенты Российской Федерации. Пусть в нашей стране будет мир и спокойствие», – говорит Роза Шамсимухаметова.

Проживающие в данном учреждении люди показывают свою гражданскую зрелость, желающих проголосовать немало.

«Мы приехали с участка № 17/ 91, расположенного в здании школы № 7. Так делаем каждые выборы», – рассказала член избирательной комиссии Элина Ахмадеева.