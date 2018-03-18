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Политика

В Новошешминске используют для голосования электронные комплексы

18 марта 2018, 17:14

При использовании электронных комплексов бумажные бюллетени в ход не идут.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). На избирательном участке, расположенном в районном Доме культуры Новошешминска, используются комплексы электронного голосования, пишет местная газета «Шешминская новь».

На участке установлены пять комплексов электронного голосования. При их использовании бумажные бюллетени не идут в ход. Здесь же волонтеры на примере показывают, как использовать установленные аппараты.

«Все это, оказывается, очень просто, легко и удобно», – отмечают проголосовавшие при выходе с избирательного участка.

 


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