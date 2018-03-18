В Новошешминске используют для голосования электронные комплексы

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). На избирательном участке, расположенном в районном Доме культуры Новошешминска, используются комплексы электронного голосования, пишет местная газета «Шешминская новь».

На участке установлены пять комплексов электронного голосования. При их использовании бумажные бюллетени не идут в ход. Здесь же волонтеры на примере показывают, как использовать установленные аппараты.

«Все это, оказывается, очень просто, легко и удобно», – отмечают проголосовавшие при выходе с избирательного участка.