90-летняя жительница Набережных Челнов проголосовала на дому

(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ», «Челнинские известия»). 90-летняя челнинка Ольга Скворцова проголосовала сегодня на дому.

Жительница поселка ЗЯБ, инвалид первой группы, в декабре прошлого года отметила свое 90-летие. За всю жизнь Ольга Скворцова не пропустила ни одних выборов, чем очень гордится.

«Всегда ходила на избирательный участок сама. И даже помогала незрячей соседке с девятого этажа, сопровождала ее туда и обратно», – рассказала Ольга Александровна.

Из-за падения год назад женщина получила травму и сейчас не может ходить. По хозяйству ей помогает социальный работник из центра «Доверие».

Ольга Александровна, несмотря на возраст и состояние здоровья, занимает активную гражданскую позицию и в день выборов не пожелала оставаться в стороне. Она обратилась в избирательный участок № 2035 по месту жительства с просьбой организовать голосование на дому. Её просьбу удовлетворили. Таких избирателей на данной территории, как уточнили представители избирательного участка, 87.