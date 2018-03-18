Татарстанские участники ЧМ по стрельбе проголосовали на выборах Президента РФ в Малайзии

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Татарстанские участники чемпионата мира среди студентов по стендовой и пулевой стрельбе в Малайзии проголосовали на выборах Президента России, сообщают собственные источники ИА «Татар-информ».

В Куала-Лумпуре сегодня завершились международные соревнования. В заключительный день турнира стрелки разыграли четыре комплекта наград в ските, дважды представители Татарстана пробивались в финальный раунд.

После завершения состязаний все члены российской сборной по стендовой и пулевой стрельбе, тренеры и спортсмены, приняли участие в выборах Президента. Всестороннее содействие в организации голосования на стрельбище оказало посольство Российской Федерации в Республике Малайзия.

«Это были вторые международные соревнования в моей жизни. Они запомнятся мне особенно, потому что во время заключительного дня соревнований мы участвовали в выборах. Это был наш гражданский долг, и я рада, что даже вдали от Родины мне удалось его выполнить», – отметила спортсменка Екатерина Комарова, ставшая пятой в женском турнире.

«Это наш долг как граждан Российской Федерации. Я очень хотел это сделать, и я это сделал. В любом месте, где ты находишься, ты обязан исполнить свой гражданский долг», – подчеркнул главный тренер сборной Республики Татарстан по стендовой стрельбе Сергей Демин.

Чемпионат мира по стендовой и пулевой стрельбе среди студентов проходил в столице Малайзии Куала-Лумпуре с 14 по 18 марта 2018 года. В соревнованиях приняли участие более 360 студентов из 24 стран мира.