Все новости Татарстан Россия

Политика, Спорт

Фигуристка Евгения Медведева проголосовала на выборах Президента России

18 марта 2018, 15:16

Спортсменка проголосовала на избирательном участке № 2371 — в Центре спорта и образования «Самбо-70», в котором она училась.
Фигуристка Медведева опровергла информацию о желании выступать за другую страну
Алина Загитова и Евгения Медведева стали участницами ЧМ по фигурному катанию
Дмитрий Медведев посоветовал фигуристке Евгении Медведевой научиться водить машину
Путин поздравил Загитову и Медведеву с блестящими результатами на Олимпиаде
Фигуристка Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе на ОИ-2018

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева проголосовала на выборах Президента России. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка проголосовала на избирательном участке № 2371 — в Центре спорта и образования «Самбо-70», в котором она училась.

«Голосовалось в первый раз мне достаточно спокойно, так как я голосовала в своей родной школе „Самбо-70“. Давно здесь не была, но с этим местом у меня связаны хорошие воспоминания. Это ответственность для меня — первое голосование в жизни, ощущения необычные, но рада, что это произошло именно в моей родной школе», — рассказала 18-летняя фигуристка.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter