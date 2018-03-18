Фигуристка Евгения Медведева проголосовала на выборах Президента России

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева проголосовала на выборах Президента России. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка проголосовала на избирательном участке № 2371 — в Центре спорта и образования «Самбо-70», в котором она училась.

«Голосовалось в первый раз мне достаточно спокойно, так как я голосовала в своей родной школе „Самбо-70“. Давно здесь не была, но с этим местом у меня связаны хорошие воспоминания. Это ответственность для меня — первое голосование в жизни, ощущения необычные, но рада, что это произошло именно в моей родной школе», — рассказала 18-летняя фигуристка.