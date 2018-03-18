В Нижнекамске 10 предприятий представили продукцию на выборах Президента РФ

(Нижнекамск, «Татар-информ», «НТР Нижнекамск»). В Нижнекамске 10 предприятий представили продукцию на избирательных участках на выборах Президента РФ.

«Нижнекамский молочный комбинат», «Нижнекамский хлебокомбинат», управление общественного питания «Нефтехим», фермеры Нижнекамского района – в общей сложности 10 предприятий представили свою продукцию на избирательных участках.

К примеру, яйца куриные по цене 43 рубля за десяток, курица по 94 рубля за килограмм, чебуреки по 18 рублей – вот лишь некоторые цены, по которым продают товары в школе №9.

В день голосования на ярмарках представлена самая разная продукция, в том числе и фермерская – лук по 8 рублей и картофель по 15 рублей. Торговля идет очень бойко.

Сегодня в Нижнекамске работают 82 избирательных участка. Еще 33 – в районе. Право голоса есть у более 200 тысяч человек. Подарки ждут тех, кто голосует впервые и тех, у кого сегодня день рождения.