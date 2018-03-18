В России резко упала цена на Samsung Galaxy S9

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В России всего за сутки на 10 тысяч рублей обвалилась цена на флагманский смартфон Samsung Galaxy S9. Сейчас его можно купить за 50 тыс. 850 руб., сообщает «НьюИнформ».

Причиной такого обвала цен стал старт продаж смартфона на территории России. Эксперты в области мобильного рынка отмечают, что в этом нет ничего удивительного, поскольку Samsung намеренно завышает цены на свою продукцию.

Samsung Galaxy S9 есть в трех вариантах расцветки — фиолетовой, серебристой и черной. Аналитики уверены, что цена на флагманский смартфон упадет на неопределенную сумму в ближайшие две-три недели.