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Ветеран ВОВ из Татарстана проголосовал на выборах Президента России

18 марта 2018, 15:26 , Фото: «Дружба»

Ветеран ВОВ из Татарстана проголосовал на выборах Президента России Одним из первых в Нурлате на избирательный участок пришел 92-летний ветеран.
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(Казань, 18марта, «Татар-информ»). В Нурлатском районе Татарстана одним из первых на выборы Президента России пришел 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Ирек Алишев, пишет газета «Дружба». Он пришел на свой избирательный участок сразу же после его открытия.

«Я, как гражданин России, прихожу на выборы постоянно. Сегодняшний день не исключение. Я сделал свой выбор и считаю, что моему примеру должен последовать каждый житель нашей страны», – поделился Ирек Исхакович.

За всю жизнь ветеран принимал участие в различных избирательных кампаниях больше 50 раз.


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