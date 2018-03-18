В Нижнекамске избиратели после голосования сдают нормы ГТО

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). На избирательных участках в школе № 31 и гимназии № 25 в Нижнекамске прошли соревнования «Большие семейные игры» и «Без бергэ». После голосования родители вместе с детьми смогли сдать нормы ГТО по бегу, прыжкам в длину и поучаствовать в веселых стартах. Об этом сообщает «НТР Нижнекамск».

До обеда успели проголосовать тысячи нижнекамцев, говорится в сообщении. «Многие приходят с детьми. Приходят и иногородние жители. Невзирая на погоду, люди очень активны», — заявил заместитель председателя комиссии УИК № 2238 Ильдар Файзеханов.

В настоящее время работают 82 избирательных участка в самом Нижнекамске и еще 33 — в Нижнекамском районе.