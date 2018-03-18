В день своего 90-летнего юбилея проголосовала долгожительница Альметьевска

(Альметьевск, 18 марта, «Татар-Информ», «Знамя труда», Эльмира Габидуллина). Юбиляр-долгожитель Альметьевска Назия Насибуллина, у которой два внука и четыре правнука, голосовала и принимала поздравления на дому.

Назия Фазлиахметовна родилась в селе Верхняя Мактама. Всю свою жизнь до выхода на заслуженный отдых работала в совхозе «Нефтяник». В настоящее время живет с сыном Хамитом и снохой Гульсиной. Окружена вниманием и заботой близких. Назия Фазлиахметовна – бабушка двоих внуков и четырех правнуков.

В день 90-летнего юбилея, который совпал с Днем выборов Президента России, она принимала поздравления от родных, близких и социальных служб города. Одним из приятных подарков для юбилярши стало поздравительное письмо от Президента России.