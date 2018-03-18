Сария Сабурская: В РТ созданы все условия для голосования людей, ограниченных в возможностях

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). В Татарстане созданы все условия для обеспечения избирательных прав маломобильных людей и тех, кто ограничен в праве на передвижение. Об этом сегодня в информационно-экспертном центре Общественной палаты Татарстана рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Был проделана большая предварительная работа. И я, и мои помощники, во всех районах республики провели полный мониторинг людей, которые по тем или иным причинам не смогут посетить избирательные участки», — поделилась Сабурская.

Так, сотрудники структуры посетили все стационарные медучреждения, выяснили число людей, которые не смогут самостоятельно дойти до избирательных участков, а также посетили все СИЗО и изоляторы временного содержания и собрали данные по числу людей, находящихся под домашним арестом.

«Условия для того, чтобы проголосовали все желающие, в республике созданы. Сегодня с утра я сама посетила казанский СИЗО № 1. Помещение для голосования там оборудовано практически такое же, как все другие избирательные участки. Практически в каждой камере есть информация как о самих выборах, так и о каждом из кандидатов», — сообщила Сабурская.

«Находящихся под следствием и тех, кто сегодня несет службу в СИЗО № 1 — более 300 человек. На половину десятого утра 261 человек уже проголосовали», — проинформировала омбудсмен.

Помощники Сарии Сабурской сейчас объединены в специальный чат. Информация о том, как идет голосование на дому, медучреждениях и местах временного ограничения свободы, поступает постоянно. Омбудсмен зачитала некоторые из них.

«Городская больница в Нижнекамске с перинатальным центром из 123 пациентов и специалистов медперсонала, 81 проголосовали. В Зеленодольске в спецприемнике изолятора временного содержания проголосовали 17 человек, трое — отказались. Это их право», — сообщила Сабурская.

Говоря об учете уроков предыдущих периодов, омбудсмен сообщила: «После предыдущих президентских выборов мы рекомендовали части территориальных комиссий перевести участки голосования на нижние этажи. Сделать их более доступными. На тот период таких участков было более 450. На этот раз — около 300. Подвижки есть».

Для слабовидящих людей отпечатали бюллетени шрифтом брайля. Они могут прочитать, за кого хотят проголосовать на ощупь. Для удобства людей, перемещающихся на инвалидных колясках, приготовлены специальные — более удобные кабинки. Учтены все лежачие больные. К ним члены УИК придут на дом или по месту лечения.