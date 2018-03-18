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Общество

Нижегородский избиратель прилетел на выборы на дельтаплане

18 марта 2018, 15:12

Дельтапланерист предварительно написал заявление о включении его в список избирателей на другом участке.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Житель деревни Елизарьево Дивеевского района Александр Вихорев добрался до избирательного участка в соседний, Арзамасский район, на дельтаплане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгения Семенов.

Дельтапланерист предварительно написал заявление о включении его в список избирателей на другом участке — не по месту официальной регистрации, а там, где он фактически будет находиться.

«Из Дивеево вылетел, в поселке Сельхозтехника Арзамасского района приземлился и отправился голосовать», — цитирует агентство Семенова.


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