Нижегородский избиратель прилетел на выборы на дельтаплане

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Житель деревни Елизарьево Дивеевского района Александр Вихорев добрался до избирательного участка в соседний, Арзамасский район, на дельтаплане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгения Семенов.

Дельтапланерист предварительно написал заявление о включении его в список избирателей на другом участке — не по месту официальной регистрации, а там, где он фактически будет находиться.

«Из Дивеево вылетел, в поселке Сельхозтехника Арзамасского района приземлился и отправился голосовать», — цитирует агентство Семенова.