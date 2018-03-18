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Самый пожилой житель России проголосовал на выборах-2018

18 марта 2018, 14:55

К 122-летнему Аппазу Илиеву приехали члены участковой избирательной комиссии, чтобы он проголосовал на дому.
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(Казань, 18 марта февраля, «Татар-информ»). Самый пожилой житель РФ — 122-летний Аппаз Илиев — отдал свой голос на выборах Президента РФ в Ингушетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы главы региона.

«Житель высокогорного селения Гули Джейрахского района Аппаз Илиев, которому 1 марта исполнилось 122 года, принял участие в выборах Президента России. Он проголосовал на дому, куда к нему приехали члены участковой избирательной комиссии», — цитирует агентство слова собеседника.

По информации регионального избиркома, 33 жителя Ингушетии в возрасте старше 100 лет смогут проголосовать на выборах Президента России. Всего в списках избирателей республики числится почти 6,5 тыс. человек старше 80 лет.


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