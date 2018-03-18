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Хакеры атаковали сайт ОП РФ по наблюдению за выборами

18 марта 2018, 14:48

Через восемь минут после публикации сообщения ОП РФ сообщила об устранении технических проблем.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Сайт Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами Президента России подвергся DDoS-атаке. К настоящему времени специалисты устранили проблему. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сайт общественныйнаблюдатель.рф подвергся DDoS-атаке и временно не функционирует. Технические службы Общественной палаты РФ работают над решением проблемы», — говорится в официальном Telegram-канале палаты.

Через восемь минут после публикации сообщения ОП РФ сообщила об устранении технических проблем.

Ранее сообщалось, что ночью 18 марта ЦИК России зафиксировал DDOS-атаку на сайт комиссии.


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