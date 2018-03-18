Наблюдатель от Нидерландов: Выборы в РТ организованы на высоком уровне

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Организация выборов в Татарстане находится на высоком уровне, а избиратели выглядят счастливыми. Об этом заявила представитель международной миссии, наблюдатель из Нидерландов Ангела Кейн.

Она отметила, что вместе с ней в республике также работают наблюдатели из Израиля и Германии. Все они начали работать рано утром и к настоящему моменту посетили множество избирательных участков. На каждом из них представители международной миссии разговаривали с людьми и другими наблюдателями, а также следили за процессом голосования.

«У меня остались очень хорошие впечатления. Все организовано на высоком уровне, везде есть подробная информация о выборах. И мы видели, что людям всегда готовы помочь на избирательных участках», — рассказала Ангела Кейн.

Она отметила, что увидела на участках счастливых людей, для которых выборы являются праздником.

«Там продаются продукты, устраиваются различные конкурсы, это создает хорошее настроение», — объяснила иностранный наблюдатель.

Она добавила, что группа международных наблюдателей продолжит посещать избирательные участки республики и примет участие в итоговом подсчете голосов.