(Нижнекамск, 18 марта, «Татар-информ», «НТР Нижнекамск»). Нижнекамцы активно голосуют на выборах Президента РФ, сегодня на многих участках Нижнекамска наблюдались небольшие очереди.

Сейчас в Нижнекамске работают 82 избирательных участка, еще 33 – в селах и деревнях. Всего в Нижнекамском районе действуют 115 участков, правом голоса обладают порядка 200 тысяч жителей города и района.

В этом году голосующие могут принять участие в грандиозном фотомарафоне «Айданавыборы». Необходимо сделать фото на фоне специального баннера и выложить в соцсети. Баннеры есть в каждом здании, где расположены избирательные участки. Там же можно приобрести товары по сниженной цене: там работают продовольственные ярмарки. На участках можно также проверить свое здоровье. В городе проходит акция «Твое здоровье, Нижнекамск».

Тем нижнекамцам, кто по каким-либо причинам не может прийти на свой избирательный участок, урны для голосования доставят на дом. Всего в районе 2 600 таких избирателей.