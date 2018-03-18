Журналисты из Бугульмы устроили флешмоб перед камерами видеонаблюдения на выборах

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Сотрудники «Бугульминской газеты» устроили флэшмоб в поддержку честных выборов, сообщает издание. Сотрудники СМИ пришли на избирательные участки и помахали перед камерами видеонаблюдения своими бюллетенями. В это время семьи участников флешмоба фотографировали и наблюдали за ними через онлайн-трансляцию, находясь дома.

Избирательные участки открылись в 50 точках Бугульмы и в 30 местах района. Избирательные комиссии вместе с наблюдателями с 9 утра с выносными урнами ездят к жителям района, которые не могут свободно передвигаться и к пожилым.

Своим флешмобом сотрудники газеты Бугульмы поддержали честность и прозрачность процесса голосования.

За безопасностью на выборах Президента Российской Федерации во всем Бугульминском районе следят 140 полицейских. Накануне выборов стражи порядка с помощью технических средств и служебных собак обследовали все избирательные участки и территории, прилегающие к объектам проведения выборов.