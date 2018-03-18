Глава Елабужского района вместе с министром экономики РТ проголосовал на выборах

(Елабуга, 18 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Глава Елабужского района Геннадий Емельянов и министр экономики РТ Фарид Абдулганиев проголосовал на выборах Президента России. Свои голоса они отдали на участке, расположенном во Дворце культуры.

Фарид Абдулганиев голосует в Елабуге уже второй раз, в 2016 году он голосовал по открепительному удостоверению, а сегодня – по месту пребывания. Напомним, министр экономики РТ является куратором Елабужского района.

«Традиционно в Елабужском муниципальном районе выборы проходят на высоком уровне. Видна хорошая организация, активность населения. И это несмотря на сильный снегопад. Люди идут, в выборах участвуют люди разных возрастов, поэтому хочу пожелать всем удачи и поблагодарить их за активность», – отметил министр.



Вместе с Геннадием Емельновым министр объехал три участка. Во время осмотра глава района и министр экономики отметили высокую явку и качественную организацию выборов. «Вижу, что настроение людей хорошее, это видно по их настрою, по явке. Явка по нашей территории выше, чем в предыдущем периоде, это значит, людям небезразлично, в какой стране мы будем жить», – подытожил глава района.



Сегодня рядом с избирательными участками организованы концертная программа и сельхозярмарки. Торговля проходит на 10 площадках. Свою продукцию представляют 35 сельхозпредприятий.