(Заинск, 18 марта, «Татар-информ», «Заинск-информ»). Жители Заинска голосуют в электронном режиме. Электронное голосование не только удобно для голосующих, но и облегчает работу избирательной комиссии.

Подсчет голосов будет проводиться по заполненным готовым протоколам, которые распечатают по завершении голосования.

В прошлом году систему электронного голосования протестировали в селе Старый Токмак. Для сегодняшней процедуры выборов Президента России в Заинском районе шесть участков, число избирателей на которых превышает тысячу человек, оборудованы комплексами электронного голосования.

Система проста в использовании: на участке каждому избирателю вместо бюллетеня выдается штрих-код, активацию которого проводит член участковой избирательной комиссии. Приложив штрих-код к аппарату, избиратель видит на экране алгоритм, следуя которому осуществляет процедуру голосования.

Избиратель Елена Петрова проголосовала на участке №1445, не испытав никаких трудностей.

«Это удобная форма. Все справляются без проблем. Если есть вопросы, то помогает консультант», – рассказала Елена.