Избирательные участки закрылись в Приамурье и Якутии

(Казань, 18 марта февраля, «Татар-информ»). В Амурской области и Якутии закрылись избирательные участки, сообщает RT.

Работа избирательных участков завершилась в 20:00 по местному времени (14:00 мск).

За два часа до завершения голосования явка по Амурской области составила почти 57 процентов, в Якутии к этому времени проголосовали почти 65 процентов избирателей.

Ранее участки закрылись в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО).

18 марта в России проходят выборы Президента. Участки голосования работают с 8 часов утра и до 8 часов вечера.