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Общество

Избирательные участки закрылись в Приамурье и Якутии

18 марта 2018, 14:35

Участки для голосования на выборах Президента России завершили свою работу в 14 часов по московскому времени.
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(Казань, 18 марта февраля, «Татар-информ»). В Амурской области и Якутии закрылись избирательные участки, сообщает RT. 

Работа избирательных участков завершилась в 20:00 по местному времени (14:00 мск). 

За два часа до завершения голосования явка по Амурской области составила почти 57 процентов, в Якутии к этому времени проголосовали почти 65 процентов избирателей.

Ранее участки закрылись в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО).

18 марта в России проходят выборы Президента. Участки голосования работают с 8 часов утра и до 8 часов вечера.


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