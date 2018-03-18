У избирательных участков Челнов специалисты изучают общественное мнение

(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ», «Челнинские известия»). На избирательных участках Набережных Челнов работают 11 интервьюеров фонда «Общественное мнение», которые проводят в городе исследовние в формате экзитпол – опрос граждан на выходе из избирательных участков после голосования.

Горожан просят ответить на несколько вопросов – самый главный из них, за кого избиратель отдал свой голос. По словам интервьюеров, челнинцы охотно рассказывают о своем выборе.

«Есть и отказы, но большинство населения очень позитивно относится к данным вопросам, говорят и возраст свой и за кого проголосовали», – говорит Венера Фардеева, интервьюер фонда «Общественное мнение».

Основной задачей опроса является составление оперативного прогноза исхода выборов и накопление статистических данных об электорате. Обобщенные данные будут озвучены после 20.00, вслед за закрытием избирательных участков.