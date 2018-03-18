Андрей Тузиков: Активность избирателей на выборах Президента в России всегда высокая

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Активность избирателей на выборах Президента в России всегда намного выше, чем на выборах в Государственную Думу или органы муниципальной власти. Об этом заявил заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и социологии КНИТУ-КХТИ, доктор социологических наук Андрей Тузиков в информационно-экспертном центре Общественной палаты Республики Татарстан.

Член-корреспондент Академии политической науки РФ подчеркнул, что в стране нет падения интереса к выборам. «В России термин „государство“ всегда связан с понятием „государя“, как бы он ни назывался. Поэтому интерес к выборам Президента в России всегда выше, чем, например, к муниципальным выборам или выборам в Госдуму. Хорошо это или плохо — вопрос оценок», — заявил Тузиков.

По словам ученого, расклад голосов в стране определит социалконсервативное большинство. «Страна у нас в целом левосоциалконсервативная. Этот означает, что главными запросами на перемены являются усиление социальной справедливости, желание слезть с „нефтяной иглы“, развивать науку, образование и здравоохранение. Поэтому итоговый расклад голосов определит социалконсервативное большинство», — спрогнозировал спикер.