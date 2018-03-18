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Политика

В день выборов в Верхнеуслонском районе устроили народные гуляния

18 марта 2018, 14:33

Местные артисты вместе с работниками культуры организовали развлекательные программы и концерты на избирательных участках.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», «Волжская новь»). В день выборов Президента РФ жители Верхнеуслонского района участвуют в народных гуляниях.

Местные участники художественной самодеятельности вместе с работниками культуры организовали развлекательные программы и концерты на избирательных участках райцентра, сельских поселений, клубов и Домов культуры.

На избирательном участке, расположенном в самой старой части Верхнего Услона — на улице Советской, хор ветеранов «Волжанка» и татарский ансамбль «Иделкэй» организовали народное гуляние с песнями, танцами, чаепитием с угощениями.

«Давно такого веселья не было на избирательных участках. Вспомнились годы молодости, когда мы всем селом шли на выборы, как на праздник. Как будто в молодость вернулись», — с благодарностью говорят ветераны труда Елизавета Алексеевна и Маргарита Михайловна.


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