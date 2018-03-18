На избирательных участках Верхнеуслонского района работают около 100 наблюдателей

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», «Волжская новь»). За процессом голосования на избирательных участках Верхнеуслонского муниципального района следят около 100 наблюдателей, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Верхнеуслонского района Виктор Постников.

В районе активно работает миссия наблюдателей из СНГ, в частности, представители Казахстана. Они посетили избирательный участок № 1250, расположенный в Верхнеуслонской гимназии. Наблюдатели отметили, что работа избирательных комиссий работает в штатном режиме.

«Нам такая погода не в новинку и, несмотря на ее сегодняшние капризы, мы намерены объехать все 36 избирательных участков в вашем районе. Работа участковых избирательных комиссий в целом по району идет в штатном режиме», – рассказали наблюдатели.