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Политика

На избирательных участках Верхнеуслонского района работают около 100 наблюдателей

18 марта 2018, 15:02

В районе активно работает миссия наблюдателей из СНГ.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», «Волжская новь»). За процессом голосования на избирательных участках Верхнеуслонского муниципального района следят около 100 наблюдателей, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Верхнеуслонского района Виктор Постников.

В районе активно работает миссия наблюдателей из СНГ, в частности, представители Казахстана. Они посетили избирательный участок № 1250, расположенный в Верхнеуслонской гимназии. Наблюдатели отметили, что работа избирательных комиссий работает в штатном режиме.

«Нам такая погода не в новинку и, несмотря на ее сегодняшние капризы, мы намерены объехать все 36 избирательных участков в вашем районе. Работа участковых избирательных комиссий в целом по району идет в штатном режиме», – рассказали наблюдатели.

 


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