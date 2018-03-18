Глава Кукморского района Димитриев проголосовал на выборах

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Глава Кукморского района Сергей Димитриев проголосовал на выборах Президента России, пишет газета «Трудовая слава».

«Долг каждого гражданина Российской Федерации — прийти на избирательный участок и отдать свой голос. Мы выбираем наше будущее! Никто не должен остаться в стороне, ведь от каждого голоса зависит судьба нашей страны», — отметил Димитриев.

Глава района пришел на избирательный участок № 1669 вместе со своей супругой.

На подходе к избирательным участкам играет музыка, создавая праздничную атмосферу. Каждый желающий может угоститься ароматной выпечкой и сфотографироваться на память. Избиратели приходят на выборы с семьями и детьми.

«Мы прописаны в Малмыжском районе, а живем в Кукморе. За 45 дней до выборов взяли открепительные бюллетени и вот сегодня пришли сюда голосовать», — говорят мать и дочь Светлана и Венера Салихзяновы, которые пришли на избирательный участок одними из первых.

«На момент открытия на избирательном участке № 1669 было зарегистрировано 1989 избирателей, еще 40 избирателей подали заявление за 45 дней, на данный момент у нас 67 заявлений для голосования вне помещения», — рассказала председатель избирательного участка Диляра Бариева.