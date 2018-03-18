Доктор социологических наук: В РТ мало проявили себя избирательные штабы трех кандидатов

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Избирательные штабы трех кандидатов в Президенты РФ слабо проявили себя в Татарстане. Об этом в информационно-экспертном центре Общественной палаты Республики Татарстан заявил заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и социологии КНИТУ-КХТИ, доктор социологических наук Андрей Тузиков.

Спикер отметил, что избирательные штабы кандидатов в Президенты РФ в Татарстане работают в рамках обозначенного регламента. «Если говорить с точки зрения активности и креатива, то, на мой взгляд, мало проявили себя избирательные штабы трех кандидатов. В целом, избирательная кампания идет в штатном режиме. Если я достаточно информирован, заметных ситуаций некорректного характера с участков не поступало», – заявил Тузиков.

