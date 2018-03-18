Салават Фатхутдинов: Проходя в кабину для голосования, желаю стране и народу благополучия

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Чулпан Шакирова). Народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов вместе с супругой Лейсан пришли на избирательный участок № 389 и приняли участие в выборах Президента Российской Федерации.

Как и все избиратели, Салават и Лейсан Фатхутдинова отдали паспорта, получили в руки бюллетени и прошли в кабины. Сделав свой выбор, супруги Фатхутдиновы опустили бюллетени в урну со словами «с богом».

«Есть два интересных момента участия в выборах, — отметил Салават корреспонденту ИА „Татар-информ“. — Во-первых, день выборов — счастье для моей семьи. Когда приближается день выборов, я останавливаю гастроли и приезжаю домой. После в поисках счастья и работы снова уезжаю на гастроли. Во-вторых, у меня есть пожелания и молитвы, известные лишь мне. До того, как пройти в кабину, я, как перед заходом в мечеть, желаю благополучия нашему Татарстану, моему народу. Кто знает, может именно в этот момент Аллах скажет „Амин“. Поэтому я и сегодня, с пожеланиями счастья стране, республике, народу, выполнил эту процедуру».

Сегодня в 17.00 часов на стадионе «Казань-Арена» на концерте в честь выборов выступят Элвин Грей, Егор Крид, Валерий Меладзе и сам Салават.