В Камском Устье на выборы Президента России пришли долгожители

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В Камско-Устьинском районе Татарстана на выборы Президента России пришли долгожители – 90-летние Гульшат Хайруллина и Сакина Хуснутдинова, а также 96-летняя Вера Тимофеева.

Женщины пришли на избирательные участки самостоятельно, отказавшись от помощи сотрудников избирательной комиссии, которые приходят к пенсионерам на дом.

«Вот только спина немного болит, а так я сама хожу. Всю жизнь работала на тяжелой работе, грузчиком на пристани, в прачечной, в больнице. Одну дочь вырастила. Двое внуков, вот только правнуков нет. Живу в квартире с удобствами, все у меня хорошо. Вот сегодня Президента страны буду выбирать, того, кого сама решила», – отметила Вера Тимофеева.

