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В Азнакаево в день выборов Президента РФ отпраздновали Науруз-байрам

18 марта 2018, 14:48

Праздник проводов зимы и встречи весны сопровождался развлекательной программой и полевой кухней.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Сегодня в Азнакаево на площади Дворца культуры состоялся праздник проводов зимы и встречи весны — Науруз. Об этом сообщает районная газета «Маяк». 

Он открылся театрализованным представлением и продолжился веселыми играми, музыкальной программой, песнями и плясками, говорится в сообщении. 

Азнакаевцев поздравил с праздником глава муниципального района Марсель Шайдуллин. Особым украшением программы стали выступления звезд эстрады Данира Сабирова и Фируза Назирова. 

«Наш Азнакаевский район становится краше из года в год, мы чувствуем искреннюю гордость за свой край. Вот и на этом празднике я с радостью дарю землякам свои песни. И в дальнейшем желаю им новых достижений, благополучной жизни», — отметил Данир Сабиров.

«Проголосовала в Тойкино сразу после открытия участка и приехала сюда посмотреть концерт», — рассказала участница праздника Таслия Зиганшина. Концерт слушательница оценила очень высоко.  

Для всех участников праздника была предусмотрена полевая кухня — каша и чай.


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