В Азнакаево в день выборов Президента РФ отпраздновали Науруз-байрам

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Сегодня в Азнакаево на площади Дворца культуры состоялся праздник проводов зимы и встречи весны — Науруз. Об этом сообщает районная газета «Маяк».

Он открылся театрализованным представлением и продолжился веселыми играми, музыкальной программой, песнями и плясками, говорится в сообщении.

Азнакаевцев поздравил с праздником глава муниципального района Марсель Шайдуллин. Особым украшением программы стали выступления звезд эстрады Данира Сабирова и Фируза Назирова.

«Наш Азнакаевский район становится краше из года в год, мы чувствуем искреннюю гордость за свой край. Вот и на этом празднике я с радостью дарю землякам свои песни. И в дальнейшем желаю им новых достижений, благополучной жизни», — отметил Данир Сабиров.

«Проголосовала в Тойкино сразу после открытия участка и приехала сюда посмотреть концерт», — рассказала участница праздника Таслия Зиганшина. Концерт слушательница оценила очень высоко.

Для всех участников праздника была предусмотрена полевая кухня — каша и чай.