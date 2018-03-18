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Собчак проголосовала на выборах Президента России

18 марта 2018, 14:04

Собчак отдала свой голос на избирательном участке № 158 в Москве.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Кандидат в Президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак проголосовала на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Собчак отдала свой голос на избирательном участке № 158 в Москве. Политик пришла на участок вместе с дочерью своего супруга Полиной Виторган, которая делает это впервые. 

Ксения Собчак решила проголосовать по заявлению по месту нахождения, чтобы проверить, как работает эта система.

«Решили попробовать эту систему, чтобы посмотреть, как она работает, в моем случае этих проблем нет», — отметила кандидат в Президенты.


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