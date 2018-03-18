К марафону #айданавыборы присоединился долгожитель Дрожжановcкого района РТ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В фотомарафоне #айданавыборы принял участие 86-летний житель села Старое Дрожжаное Республики Татарстан Александр Шакин, сообщает корреспондент ИА «Татар-информ» с места событий.
«Не хочется отставать от молодежи. Да и призы хорошие, есть возможность выиграть», — поделился долгожитель района, сделавший фото на участке № 1369.
По всему Татарстану сегодня в день выборов Президента РФ проходит акция #айданавыборы. Уже проголосовавшие жители подходят сфотографироваться на фоне специальных оборудованных фотозон.