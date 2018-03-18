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К марафону #айданавыборы присоединился долгожитель Дрожжановcкого района РТ

18 марта 2018, 14:31

К марафону #айданавыборы присоединился долгожитель Дрожжановcкого района РТ Снимок на фоне специальной фотозоны сделал 86-летний житель села Старое Дрожжаное Александр Шакин.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В фотомарафоне #айданавыборы принял участие 86-летний житель села Старое Дрожжаное Республики Татарстан Александр Шакин, сообщает корреспондент ИА «Татар-информ» с места событий.

«Не хочется отставать от молодежи. Да и призы хорошие, есть возможность выиграть», — поделился долгожитель района, сделавший фото на участке № 1369.

По всему Татарстану сегодня в день выборов Президента РФ проходит акция #айданавыборы. Уже проголосовавшие жители подходят сфотографироваться на фоне специальных оборудованных фотозон.


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