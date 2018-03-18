Елабужане с ограниченными возможностями здоровья из-за снегопада выбирают голосование на дому

(Елабуга, 18 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Несмотря на то, что избирательные участки в Елабуге доступны для людей с ограниченными возможностями, из-за сильного снегопада многие из них предпочитают голосовать на дому. Члены избирательных комиссий выезжают по заявкам.

Например, 10 процентов избирателей (150 человек) участка №1374 по состоянию здоровья изъявили желание проголосовать на дому. Среди них елабужанка Альфия Самигуллина. По ее словам, ей очень трудно добираться до своего участка, тем более, что на улице сильный снегопад.

«Мне тяжело идти, поэтому всегда вызываю членов комиссии домой. Считаю, что принять участие в выборах нужно. От сегодняшнего выбора зависеть наше дальнейшее будущее, будущее страны », – говорит Флюра Ахметшина, которая также сегодня проголосовала на дому.

Отдать свой голос за кандидата в Президенты страны сегодня могли и пациенты Центральной районной больницы. Здесь работал закрытый участок. Всего в больнице сегодня проходят лечение почти 160 человек.