Жители Дрожжановского района приходят на выборы семьями

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Жители села Старое Дрожжаное Румия и Рамиль Бахитовы пришли голосовать вместе со своими детьми.

Традиция активно участвовать в жизни родного района и всей страны в их семье передается из поколения в поколение, сообщил глава семейства Рамиль Бахитов.

«Я помню, как мы со своими родителями так же приходили на все выборы, и отец рассказывал, что необходимо принимать участие в процессе, делать свой выбор», — отметила Румия Бахитова.

«Вот теперь мы тоже приходим на выборы вместе с детьми. Важно показать своим примером, что необходимо принимать решение самим, не оставаться в стороне от важнейших событий страны. Мы воспитываем двух сыновей-патриотов и хотим, чтобы наша страна была сильная, успешная и развивалась. Мы гордимся ею и хотим, чтобы наши дети тоже гордились Россией!», — заключили они.