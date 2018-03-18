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Политика

Великобритания отказала России в доступе к Сергею Скрипалю

18 марта 2018, 13:57

Отказ был мотивирован тем, что Скрипаль является британским подданным, сообщили в дипмиссии.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Великобритания отказалась предоставить сотрудникам российского посольства в Лондоне доступ к экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, которого отравили в британском Солсбери 4 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было мотивировано тем, что Скрипаль является британским подданным, сообщили в дипмиссии.

«Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — заявили сотрудники посольства.


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