Великобритания отказала России в доступе к Сергею Скрипалю

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Великобритания отказалась предоставить сотрудникам российского посольства в Лондоне доступ к экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, которого отравили в британском Солсбери 4 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было мотивировано тем, что Скрипаль является британским подданным, сообщили в дипмиссии.

«Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — заявили сотрудники посольства.