В Азнакаевском районе на выборах Президента РФ проголосовал Герой соцтруда

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Герой Социалистического Труда Фахрази Каримов из села Чалпы Азнакаевского района поучаствовал в выборах президента России. На избирательный участок он пришел вместе с супругой Гульнур ханум, пишет районная газета «Маяк».

«Всю жизнь трудился на родной земле и свое счастье нашел здесь. А выборы никогда не пропускаю, участие в них считаю долгом каждого. Главное пожелание, чтобы царили мир, благополучие и достаток!», — отметил Каримов.

В советское время Фахрази Каримов был передовым комбайнером местного колхоза «Коммунизмга». За свой многолетний труд он был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Ленина, медалями Выставки достижений народного хозяйства СССР.

На избирательном участке № 564 в селе Чалпы к середине дня проголосовало 52 процента избирателей.