В Бавлах артисты организовали для избирателей концерт

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», «Слава труду»). Артисты в Бавлах организовали для избирательей праздничный концерт.
Развлекательная программа проходила сегодня на площади Октября. Перед избирателями выступили любимые жителями района бавлинские исполнители.
«Настроение сегодня у людей приподнятое – все идут на выборы. Мы чувствуем свою причастность к судьбе нашей страны, поэтому пришли на избирательный участок, и отдали голоса за своего кандидата в президенты», – рассказал избиратель Ильдар Даутов.
В фойе избирательного участка развернулась праздничная торговля.