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Общество

В Бавлах артисты организовали для избирателей концерт

18 марта 2018, 13:57

Развлекательная программа проходила сегодня на площади Октября.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», «Слава труду»). Артисты в Бавлах организовали для избирательей праздничный концерт.

Развлекательная программа проходила сегодня на площади Октября. Перед избирателями выступили любимые жителями района бавлинские исполнители.

«Настроение сегодня у людей приподнятое – все идут на выборы. Мы чувствуем свою причастность к судьбе нашей страны, поэтому пришли на избирательный участок, и отдали голоса за своего кандидата в президенты», – рассказал избиратель Ильдар Даутов.

В фойе избирательного участка развернулась праздничная торговля.

 


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