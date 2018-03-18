В Спасском районе проголосовал ветеран ВОВ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В Спасском районе проголосовал ветеран Великой Отечественной войны, житель села Красный Вал, Виктор Александрович Басков.

Почти мальчишкой ушел он на фронт. Воевал за освобождение Венгрии, Австрии, победу встретил в Чехословакии. Домой вернулся в 1950 году в звании гвардии сержанта воздушно-десантных войск. Его боевой путь отмечен орденом Отечественной войны второй степени, многими медалями. В мирное время трудился на разных участках родного хозяйства.

«Выборы – всегда важное событие для каждого гражданина нашей страны. И я сегодня вновь голосую прежде всего за то, чтобы наша жизнь была только мирной, чтобы молодое поколение не знало тех тягот и лишений, которые пришлось испытать нам», – отметил Виктор Александрович.

Выполняя свой гражданский долг, ветеран выразил надежду и уверенность в том, что судьба России всегда будет в сильных руках.