Явка на выборах в РФ в 2,5 раза превысила результат 2012 года

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). По данным на 10:00 мск явка на выборах Президента России составила 16,55 процента. Это в 2,5 раза больше, чем на прошлых выборах в 2012 году, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, пишут «Известия».

В 2000 году по данным на 10 утра явка составила 6,36 процента, в 2004 — 8,01 процента, 2008 — 8,94 процента, 2012 — 6,53 процента, 2018 — 16,55 процента, рассказала Памфилова.

В Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах явка выше на 28 процентов, чем была в это же время в 2012 году. Кроме того, явка повысилась на Камчатке и в Магаданской области.