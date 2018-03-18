(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев принял участие в фотомарафоне «Айданавыборы».

Сегодня на всей территории Татарстана, где есть избирательные участки, проходит фотомарафон «Айданавыборы». В Набережных Челнах на более чем 90 объектах, где размещены избирательные участки установлены, специальные фотозоны, которые обслуживают около 400 волонтеров, в том числе и представители Центра развития добровольчества и Городского студенческого совета Автограда.

Наиль Магдеев сфотографировался у стенда акции один и с волонтерами.

Организаторы напоминают, самое главное – в этот день прийти по адресу вашего избирательного участка и найти в здании специальную фотозону с символикой фотомарафона. Сделать фото на ее фоне и выложить в социальные сети «Инстаграм» или «ВКонтакте» с хэштегом #айданавыборы и хэштегом своего населенного пункта #набережныечелны и указанием своего вуза или ссуза. Важно, чтобы ваш профиль был открыт до 25 марта, именно тогда подведут итоги конкурса.

Для избирателей Набережных Челнов организаторы придумали специальную номинацию, победитель в которой получит Iphone 8. Кроме этого можно принять участие в еще 15 номинациях конкурса и выиграть планшеты, фотоаппараты, велосипеды. Победители получат более 45 ценных призов.